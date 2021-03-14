مستجدات كورونا.. تسجيل 4 وفيات و348 إصابة جديدة وشفاء 247 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 348 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 382407 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6567 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 247 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 372703 حالة، لافتة إلى أن هناك 3137 حالة نشطة حالياً، من بينها 555 حالة حرجة.