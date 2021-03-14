الخليج – واس: بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (34763) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 22 / 7 / 1442هـ حتى 29 / 7 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (13071)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7233)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4948)، ومنطقة القصيم بـ(2261)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1648)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة تبوك بـ(966)، ومنطقة الباحة بـ(812)، ومنطقة حائل بـ(808)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(803)، ومنطقة عسير بـ(625)، ومنطقة جازان بـ(228)، وأخيرًا منطقة نجران بـ(145). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: رصد (34763) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.