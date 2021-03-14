وزارة الشؤون الإسلامية تشارك في المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية بالقاهرة

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد حاليا في القاهرة ويستمر يومين.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي أن المملكة رائدة في العمل الإسلامي في العالم أجمع، مؤكدًا حرص المملكة على التواصل مع الدول الشقيقة كجمهورية مصر العربية خاصة في مثل هذه المناسبات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش المؤتمر أن مشاركة المملكة في المؤتمر تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين في الشأن الإسلامي.

ولفت النظر إلى أن المؤتمر يحمل هذا العام عنوان "حوار الحضارات والأديان" وجاءت مشاركة المملكة في المؤتمر لنقل تجربة الحوار خاصة أنها رائدة في هذا الجانب من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة الذي شهد تطوراً وانجازات منذ تأسيسه في المملكة ودعمها الدائم لهذا المركز.