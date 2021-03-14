مسلحون يهاجمون مدرسة نيجيرية

قال مسؤول حكومي نيجيري إن مسلحين حاولوا خطف مزيد من الطلاب في ولاية كادونا الليلة الماضية فيما لا يزال 39 طالبا مخطوفين بهجوم سابق.

وقال صامويل أروان مفوض الأمن والشؤون الداخلية في ولاية كادونا، إن الشرطة والجيش وآخرين تصدوا لهجمات على مدرسة أخرى وعلى مبنى للحكومة المحلية قرب مطار كادونا.

وأضاف: "تعبر حكومة ولاية كادونا عن تضامنها القاطع مع الجيش والشرطة وإدارة خدمات الولاية وغيرها من الأجهزة الأمنية التي حال تدخلها العاجل دون خطف قطاع الطرق لمزيد من الأشخاص".

وأوضح أنه تم حصر جميع طلاب مدرسة العلوم الثانوية الحكومية، وعددهم 307 طلاب، في إيكارا وأن قوات الجيش والقوات الجوية صدت أيضا هجوما على مقر كبار الموظفين في قرية إيفيرا في منطقة إيجابي الحكومية المحلية.

ولم يشر أروان إلى مقطع مصور جرى تداوله يوم السبت لطلاب مفقودين من الكلية الاتحادية لميكنة الغابات يظهرهم وهم يتعرضون للضرب ويرتعدون.

وقال طالب بالكلية في ذلك المقطع إن خاطفيهم يريدون فدية قدرها 500 مليون نيرة (1.3 مليون دولار).

وصرح أروان: "تركيزنا كحكومة، ينصب على استعادة طلابنا المفقودين ومنع حدوث مزيد من عمليات الخطف في المدارس".

وما زال 39 طالبا وطالبة بينهم امرأة حامل، مفقودين إثر هجوم تعرضوا له يوم الخميس بالكلية الاتحادية لميكنة الغابات في شمال غرب نيجيريا.

وتصاعدت هجمات تشنها عصابات مسلحة، عادة توصف بقطاع الطرق، في أنحاء شمال غرب نيجيريا في السنوات الأخيرة.