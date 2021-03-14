فلسطين: الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من القدس ويصيب شابًّا

الخليج – واس: أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حزما، فيما اعتقلت أربعة آخرين في بلدتي العيسوية والطور، في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه عدد من الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بساقه اليسرى في منطقة الفخذ.

وفي ذات السياق ، اقتحمت قوات الاحتلال العيسوية والطور، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، وهم: عزيز غسان عليان، ولؤي عبد عليان، ومحمد عبد عليان، وإبراهيم الحنيطي.

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