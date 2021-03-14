تورطوا بالرشوة والتزوير.. «نزاهة» توقف 241 مواطناً ومقيماً منهم موظفين

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية خلال شهر رجب 1442 ه، والتحقيق مع (757) متهما في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (241) مواطنا ومقيما منهم موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة البريد السعودي، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، وذلك حسبما أعلنت اليوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وفقا لـ”الرياض”

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