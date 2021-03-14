تكنولوجيا.. متصفح Vivaldi يسهّل التعامل مع الإنترنت بميزات جديدة

في ظل المنافسة القوية التي يشهدها عالم التطبيقات وبرمجيات الإنترنت قرر مطورو متصفح Vivaldi منح متصفحهم ميزات تستقطب عددا أكبر من المستخدمين.
وأكثر ما يميز نسخة Vivaldi الجديدة التي أعلن عنها منذ مدة هو التقنيات التي تسهل على المستخدم إدارة عمليات التصفح لتكون أكثر سلاسة وعملية وتختصر الوقت، فمع ظهور هذه النسخة بات بإمكان المستخدم ضبط الشريط الذي تظهر فيه علامات التبويب بطرق مختلفة، منها طريقة تساعد بوضع علامات التبويب بجانب بعضها في صف واحد، وطريقة أخرى تمكنه من ترتيب علامات التبويب بصفين الواحد فوق الآخر، ليختار الصف الذي ستوضع فيه الصفحات التي يستخدمها بشكل أكبر أثناء استخدامه للإنترنت. وفقا لـ”روسيا اليوم”
ووفرت هذه النسخة من المتصفح للمستخدم أيضا إمكانية جمع علامات التبويب لصفحات الإنترنت التي يزورها يوميا في قوائم خاصة تظهر على جانب الصفحة الرئيسية كما في نسخ متصفح chrome الجديدة.
كما يمكن للمستخدم مع هذه النسخة صنع أيقونات لمواقع الإنترنت التي يرغب بزيارتها بشكل دائم، ووضع هذه الأيقونات على الواجهة الرئيسية للمتصفح.
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