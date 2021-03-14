«الصحة»: فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج مساعد طبيب أسنان

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”.
وأوضحت الصحة أن هذا بداية من اليوم الأحد الموافق 2021/3/14م وحتى يوم الأحد الموافق 2021/3/21م.
ويؤهل برنامج مساعد طبيب الأسنان خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان. وفقا لـ”الرياض”
ومساعد طبيب الأسنان له دور كبير في مساعدة طبيب الأسنان في الفحوصات السريرية والمهام الإدارية من خلال إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.
شروط الالتحاق بالبرنامج
- سعودي/ـة الجنسية
- ليس على رأس العمل
- شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:
أحياء
أحياء دقيقة
تقنية حيوية
فيزياء
كيمياء
كيمياء حيوية
- شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:
المستندات المطلوبة للقبول
- شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.
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