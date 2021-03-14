العراق.. تجدد الاحتجاجات في النجف مطالبة بإقالة المحافظ 

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر لها منذ قليل يفيد بأن الاحتجاجات تجددت في محافظة النجف جنوب بغداد لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري.
وذكرا قناة روسيا اليوم أن العشرات من المحتجين تجمعوا من جديد أمام مبنى الحكومة المحلية ورفعوا شعارات مطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري.
وأضافت، أن صدامات حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية خلال اقترابهم من مبنى الحكومة المحلية، وحدثت عمليات كر وفر.
وأفاد مراسلنا بإصابة عدد من المحتجين خلال الصدامات مع القوات الأمنية.
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