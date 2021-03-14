لأول مرة في تاريخها .. حماس تنتخب امرأة في مكتبها السياسي

أعلنت حماس أن مجلس شورى الحركة انتخب خلال اجتماعه الأحد أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن المجلس. حماس تنتخب امرأة في مكتبها السياسي لأول مرة في تاريخهاانتخاب يحيى السنوار رئيسا لـ"حركة حماس" في غزة لفترة ثانية

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنه ولأول مرة تنتخب سيدة لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية. ونشرت الحركة أسماء تشكيلة القيادة الجديدة المنتخبة:

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