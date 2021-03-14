ليبيا.. حفتر يصدر تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي 

أصدر قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي، بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية.
وشدد حفتر على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض، صادرة من النيابة العسكرية بالأمن الظاهر وحسب الإجراءات القانونيـة، محذرا كل من يخالف هذه التعليمات بالمحاسبة والمحاكمة.
وتتضمن التعليمات إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، وإلصاق شعاراتها على الآليات العسكرية، وأن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة العربية الليبية.
وأمر حفتر بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطني بنغازي وذلك لمدة شهر واحد، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وغيرها من المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.
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