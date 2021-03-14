مكافحة التسول بين الشارع وتويتر

موضوع التسول عندنا موضوع أزلي ، رغم الشكاوى والبلاغات والأصوات والأخبار والمقالات لكن ما حولك أحد ، بالعكس تزيد وتكثر وتتشكل بأشكال وأساليب جديدة واللي يقهر أكثر أنها واضحة ومعروفة .

والجهة المعنية بهذا الموضوع هي إدارة مكافحة التسول التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (أغلبكم أول مرة يعرف هالشي) ولما نكتب في محرك البحث عن إدارة مكافحة التسول ننصدم أن آخر تحديث عن حملات الإدارة كان عام 1438 حسب ماهو مذكور في موقع الوزارة نفسها ، مع العلم اني شخصيا ماشفت متسول تمت ملاحقته أو القبض عليه لا في مسجد ولا في سوق ولا في شارع .

الغريب أنه لما تتصل على مكافحة التسول ما تلاقي تجاوب يطمنك ، هذا طبعا إذا صار حظك زين وردوا عليك ، وهذا الكلام هو حسب ردود أغلب الناس اللي اتصلوا عليهم وتواصلوا معهم .

إذن نعترف ونقر أن هناك تقصير كبير في العمل من إدارة مكافحة التسول سواء ميدانيا أو تواصليا أو حتى إعلاميا ، وهذا التقصير أفقد الثقة في الإدارة مهما حاولت التبرير والتوضيح ، بل بالعكس وصل اليأس عند الكثير أنها تقدر تسوي شي في موضوع التسول ، وهذا اللي خلى الناس ما تعرف هل هي موجودة أو غايبة عن الوجود .

زيادة أعداد المتسولين والمتسولات وخاصة من غير السعوديين مسألة أمنية واقتصادية خطيرة جدا ولازم مكافحة التسول تقوم بواجبها ونشوف تواجدها الميداني ونحس بنتيجة عملها أو أنها تكون شجاعة وتطلع في الإعلام وتقول أنا والله ما أقدر أقوم بواجبي للأسباب التالية .

الموضوع ما صار مجرد تسول ميداني ، الموضوع تطور وصار تسول تقني وانتقل من إشارات الشوارع إلى رسايل تويتر وبنفس الأسلوب في الحلف والقسم واليمين المغلظة ، أنا كمواطن مايهمني التسول في تويتر لأني أنا المتحكم في الرسايل بالحظر وعدم الرد ، لكن اللي يهمني التسول الميداني وكيف القضاء عليه عن طريق قوة النظام ، فهل الوزارة تستشعر خطر التسول وتعطي إدارة مكافحة التسول الصلاحيات القوية والقوة اللازمة علشان تقوم بواجبها في الميدان ؟ مع أن الواقع محبط جدا لكن نتأمل خير لعل وعسى .

الخاتمة :

في شوارع تويتر أنت مكافح التسول

كتبه خالد النويس