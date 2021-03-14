الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن والسطو على إسكان العمالة وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، إضافة إلى سرقة مركبة أحدهم، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية بمكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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