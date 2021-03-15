طهران.. توجيه اتهامات بالتجسس للسائح الفرنسي بنجامين برير

أعلن سعيد دهقان أحد محامي السائح الفرنسي بنجامين بريير، الذي اعتقل في إيران قبل 10 أشهر، أن موكله يواجه اتهامات "بالتجسس والدعاية ضد النظام".
وقال دهقان إنه "تم توجيه تهمتين بالتجسس والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية للفرنسي بنجامين بريير"، مضيفا أن بريير يواجه حكما بالسجن لمدد طويلة.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أكدت الشهر الماضي، أن مواطنا فرنسيا احتجز في إيران، مضيفة أنها تراقب الوضع.
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