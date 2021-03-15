“التعاون الإسلامي” تدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في خميس مشيط

الخليج – واس: أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط ، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد معالي الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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