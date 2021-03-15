وفد أمني عراقي رفيع يصل سنجار

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن وفدا أمنيا رفيعا وصل إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى على خلفية توترات يشهدها بين فترة وأخرى.

وقال مراسل RT، إن "الوفد الذي وصل صباح اليوم إلى سنجار يضم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري".

وأضاف، أن "الوفد ضم أيضا وكيل جهاز الأمن الوطني ووقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعددا من الضباط ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى".

ويوم أمس اشتبكت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة، مع مجموعة "إرهابية" حاولت العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة (الدوكجي) الحدودية غربي جبل سنجار في محافظة نينوى.

وتشهد سنجار توترات بين فترة وأخرى خاصة من قبل حزب العمال الكردستاني الذي يمتلك نفوذا كبيرا هناك.