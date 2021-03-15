الكويت تسجل أدنى معدل ولادات منذ 2005

سجلت الكويت أدنى معدل بالمواليد الجدد على مدار 15 عاما، خلال العام الذي انتشر فيه فيروس كورونا إذ بلغ عدد المواليد الجدد 50409 بـ 2020، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005

وبتحليل الأرقام فقد تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9 في المئة بما يعادل 1517 مولودا ليصبح 50409، عند المقارنة بالعام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودا.

ولجهة المواليد وفقا للجنسية، فقد تراجع عدد المواليد الكويتيين خلال 2020 بنحو 1.8 في المئة بما عدده 575 مولودا، إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودا في 2019.

أما لجهة المواليد من المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعا بنسبة 4.69 في المئة بما يعادل 942 مولودا، ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019.