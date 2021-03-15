الجيش الليبي : العملية النوعية في أوباري تأتي في إطار الحرب على...

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن العملية النوعية التي قامت بها قوات الجيش الليبي في مدينة أوباري جنوب غرب البلاد تأتي في إطار الحرب التي أعلنت على الإرهاب .

وأضاف المسماري - في تصريحات لقناة (ليبيا الحدث) اليوم /الاثنين - أن "منطقة الجنوب الغربي أصبحت هدفا للمجموعات أو التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، في السابق قمنا بعدة عمليات ناجحة ضد هذه التنظيمات، ولا نزال نقوم بمزيد من العمليات لتطهير كامل البلاد من كل البؤر الإرهابية".

وأوضح أن هذه العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية ومعلومات من كافة الأجهزة الموجودة عن وجود تحركات أو أشخاص مسؤولين في منطقة اوباري التي تتحرك فيها هذه التنظيمات.

ونوه بأهمية هذه العمليات من حيث تأمين الجنوب الغربي لمنع تواجد المجموعات أو التنظيمات الإرهابية في المناطق الليبية، بالإضافة إلى منع استغلال الأراضي الليبية للقيام بعمليات إرهابية ضد دول الجوار وضد المنطقة الإقليمية، وكذلك مثل هذه العملية بالتحديد في منطقة الجنوب الغربي تقطع الطريق ما بين المجموعات المتطرفة التكفيرية في شمال أفريفيا وخاصةً في مالي وفي النيجر مع المجموعات المتواجدة في الأراضي الليبية.