إيداع معاشات شهر شعبان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الخليج – واس: أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات. واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

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