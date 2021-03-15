أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج التحقيقات بفاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة الواشلة

الخليج – واس: وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمانة المنطقة وكافة الجهات المختصة بالإفادة عاجلاً عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات. وأكد سموه ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشددًا على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.

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