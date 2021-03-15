“الصحة” تسجل 345 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و6 وفيات و223 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 345 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 382752 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6573 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 223 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 372926 حالة، لافتة إلى أن هناك 3253 حالة نشطة حالياً، من بينها 567 حالة حرجة.