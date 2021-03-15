ليصل إلى 69.36 دولاراً للبرميل.. ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

الخليج – واس: ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.14 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.20 % ليصل إلى 69.36 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.24 % إلى 65.77 دولاراً أمريكياً للبرميل.