الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بجبهة مقبنة غرب تعز

الخليج – واس: حرر الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز اليمنية بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً. وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : “إن المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش بالمحافظة, ولازال التقدم مستمراً وسط تراجع للميليشيات الحوثية”. وأضاف المصدر: “إن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات”.

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