سلمان للإغاثة يوزع المساعدات في مديرية المكلا بحضرموت

الخليج – واس: وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3.000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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