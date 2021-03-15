البيئة تعلن: حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من يوم الخميس 19 من شعبان 1442هـ، الموافق 1من إبريل 2021م.، وحتى يوم الإثنين 19 من شوال 1442هـ، الموفق 31 مايو 2021م.
وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع في تعميم صادر لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمناطق عسير، تبوك، جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، أنّ الهدف من الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر. وفقا لـ”الرياض”
ودعا المهندس “الشايع” مدراء فروع الوزارة بهذه المناطق إلى التنبيه على الصيادين بضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة؛ للمحافظة على استدامة الثروات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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