مطالبات عالمية لتوفير نحو ملياري دولار لمواصلة الاستجابة العالمية لكورونا

احتفل صندوق الاستجابة التضامنية العالمية الْيَوْمَ بمرور عام على إنشائه، داعيا إلى استمرار الدعم .

وطالب الصندوق بتوفير 96 .1 مليار دولار إضافي خلال العام الجاري لمواصلة تنسيق الاستجابة العالمية للوباء ، يخصص 60 % منها لوصول اللقاحات واختبارات التشخيص والعلاجات .

ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم في تصريح له الشكر لكل فرد أو مؤسسة على تبرعاتها للصندوق، مشيرا إلى ما يمكن أن يحققه التضامن في أوقات الأزمات .

وأوضح أن صندوق الاستجابة كان مصدرا مهما لتمويل الاستجابة العالمية منذ بدء الوباء، حيث شحنت منظمة الصحة العالمية 250 مليون قطعة من معدات الوقاية الشخصية من الفيروس والإمدادات الطبية الحيوية بما فيها الأكسجين عبر أكثر من 150 دولة، وعززت المئات من المختبرات الوطنية بالدعم الفني، وقدمت أكثر من 250 مليون اختبار تشخيص “لكوفيد -19” ، كما نشرت أكثر من 180 فريقا في أنحاء العالم ، وقدمت الدعم لأكثر من 12 ألف سرير في العناية المركزة في النظم الصحية الضعيفة .

مما يذكر أن الصندوق قد جمع إلى الآن أكثر من 242 مليون دولار لدعم استجابة منظمة الصحة العالمية لجائحة “كوفيد – 19″ لمساعدة المنظمة على نشر وتوزيع الإمدادات المنقذة للحياة والمعلومات والأبحاث في جميع أنحاء العالم . وفقا لـ”العربية”