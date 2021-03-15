التحالف: ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تطلق صاروخين تجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عنإطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط.
وأكد سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.
وقال التحالف إن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين. وفقا لـ”العربية”
أتى ذلك بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.
وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.
وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
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