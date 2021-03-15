الجبير يستقبل سفير الأردن لدى المملكة

الخليج – واس: استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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