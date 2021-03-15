  سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد العسكرية شمالي بغداد 

قالت مصادر أمنية عراقية يوم الاثنين، إن خمسة صواريخ سقطت على القاعدة الجوية العسكرية العراقية في بلد شمال بغداد، دون وقوع خسائر.
وأضافوا أن صاروخين آخرين سقطا خارج القاعدة في منطقة ريفية دون التسبب في إصابات.
وأفاد مصدر أمني باستهداف محيط قاعدة بلد في صلاح الدين بالصواريخ، وأضاف في تصريح لـ"السومرية نيوز" أن الصواريخ وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة.
وأكد أن الاستهداف لم يلحق أي أضرار مادية أو بشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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