لبنان.. تزاحم وإشكالات بين المواطنين لشراء المواد المدعومة 

شهد أحد المراكز التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية تزاحما وإشكالات بين المواطنين لشراء المواد المدعومة، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 13 ألف ليرة لبنانية.
وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، في حين تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا ينعكس بدوره سلبا على القدرة الشرائية للمواطنيين.
وتظاهر الآلاف وسط بيروت خلال الأيام الماضية للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة وإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة، في ظل تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.
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