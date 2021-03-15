بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع لجنة "5+5" العسكرية بمدينة سرت، تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.
ووصل في وقت سابق من اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه، والدبيبة إلى مدينة سرت، قادمين من مدينة طبرق، بعد أداء الحكومة اليمين أمام مجلس النواب.
وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعاتها صباح اليوم بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة العميد المتقاعد سليم رعد، والمراقبين الدوليين ورؤوساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، وعدد من ضباط الهندسة العسكرية المختصين بنزع الألغام.
وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة، العميد محمد النقاصة، قد أعلن في وقت سابق، أن "الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا، وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم، ومناقشة سبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة ـ سرت، وملف تبادل المحتجزين، لاسيما على الهوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا..الدبيبة يبحث مع اللجنة العسكرية في سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.