“التجارة”: معالجة أكثر من 1,4 مليون بلاغ في 2020

الخليج – واس: أسفرت جهود وزارة التجارة الرقابية في معالجة 1.475.321 بلاغا تجاريا خلال العام 2020م، حيث تصدرت مخالفات المتاجر الإلكترونية قائمة البلاغات التي تلقتها الوزارة خلال العام 2020م بواقع 266 ألف بلاغ، تلتها مخالفات أنظمة الدفع الإلكتروني (مدى) بواقع 190 ألف بلاغ، ثم مخالفات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بواقع 55 ألف بلاغ، ثم عدم توفر قطع غيار أو الصيانة بواقع 45 ألف بلاغ، والاختلافات التعاقدية بواقع 38 ألف بلاغ، ومخالفات اختلاف سعر الرف عن صندوق البيع (الكاشير) بواقع 37 ألف بلاغ.

وتؤكد وزارة التجارة أن حقوق المستهلك هي أولوية في عمل الوزارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.

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