أبها يكتسح الوحدة برباعية

اكتسح أبها مضيفه الوحدة 4-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم أبها في الدقيقة 23 عن طريق عبد الرحمن البركة، قبل أن يضيف سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 66 أضاف كارلوس ستراندبيرج الهدف الثالث لأبها، قبل أن يسجل رياض شراحيلي الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 84 سجل يوسوفو نياكاتي الهدف الوحيد لفريق الوحدة من ضربة جزاء.

ورفع أبها رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.