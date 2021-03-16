دوري أبطال أوروبا السيتي غلادباخ

يتطلع مانشستر سيتي الذي يمر بفترة جيدة هذا الموسم، لحسم عبوره إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حين يواجه بروسيا مونشنغلادباخ الذي يمر بأزمة كبيرة في إياب ثمن النهائي.

ويخوض السيتي لقاء الإياب منتشياً بالتقدم ذهاباً بثنائية نظيفة، ليكون الأوفر حظاً للعبور للدور التالي على حساب مونشنغلادباخ الذي خسر أربع مواجهات متتالية في “البوندسليغا”.

وسيكون المهاجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو تحت إمرة المدرب بيب غوارديولا في المباراة، ولكن لا يتوقع أن يدفع به المدرب الإسباني لفترة طويلة خلال اللقاء.

وهناك خيارات عديدة في هذا الموقع مثل غابريل جيسوس أو أن يلعب كيفين دي بروين أو فيران توريس كمهاجم وهمي.

ولم تؤثر الإصابات كثيراً على السيتي هذا الموسم، ويخوض اللقاء بغياب وحيد يتمثل في ناثان أكي.

وفي حال تخطي السيتي لهذا الدور، فستكون المرة الرابعة توالياً التي يصل فيها إلى ربع النهائي، وهو الدور الذي لم يتخطاه في آخر ثلاثة مواسم.

في المقابل يخوض غلادباخ اللقاء في وضع صعب لا يسمح له حتى بالتفكير في معجزة بالنظر إلى وضعه السيء في “البوندسليغا”.

ويبدو أن تركيز الفريق منصب أكثر على الدوري المحلي أكثر من مباراة دوري الأبطال، ولذلك قرر المدرب مارك روز، إراحة عدد من اللاعبين المهمين لمباراة شالكه المقبلة، وسيلجأ أمام السيتي للاعبين لم يشاركوا لفترة طويلة في الهجوم مثل هانز وولف أو باتريك هيرمان.