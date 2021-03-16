“الإمارات” شباب الأهلي يكسب الشارقة

تغلب شباب الأهلي على ضيفه الشارقة 1-0، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وسجل كارلوس إدواردو هدف المباراة الوحيد لشباب الأهلي في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف الشارقة صاحب المركز الثالث.
وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، فاز خورفكان على ضيفه حتا 1-0.
وسجل رامون لوبيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.
ورفع خورفكان رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد حتا عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر والأخير.
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