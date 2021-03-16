القبض على مقيمين لتباهيهما بعرض مبالغ مالية بالحدود الشمالية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر عبر حساب أحدهما على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة رفحاء ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وضُبط بحوزتهما مبلغ (85) ألف ريال, وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

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