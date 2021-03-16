التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب خميس مشيط

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكانت وسائل إعلام رسمية، نقلت عن التحالف العربي، أمس الاثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية. وأن الصاروخين سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وذكر تلفزيون الإخبارية في وقت لاحق أن التحالف دمر مخبأ محصنا للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق في صعدة التي أطلقت الصواريخ منها.

وقال التحالف “نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية. عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وحثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحوثيين، على التحول إلى المفاوضات بدلا من التصعيد العسكري.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الأسبوع الماضي إنه عرض “خطة متماسكة” على قيادة الحوثيين لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.