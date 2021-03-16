وزير المالية السوداني: استثمارات سعودية ضخمة ستدخل البلاد قريبا

كشف وزير المالية السوداني، د. جبريل إبراهيم، عن استثمارات سعودية ضخمة ستدخل البلاد قريبا. وأوضح أن تلك الأموال السعودية القادمة ليست منحاً أو هدايا ولكنها أموال لاستثمارات حقيقية، مطالبا المواطنين بالتعاون مع إقامة المشروعات والاستثمارات الجديدة لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين. وأضاف: ”الحكومة الانتقالية حددت أهدافها بصورة واضحة وعلى رأسها رفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية وقد حان الوقت لقلب الصفحة والبدايات الجادة للمعالجات”. وتابع وزير المالية السوداني: ”نعد بوفرة الدولار ولانحتاج لدولار شيك سياحي”. وقال: ”كنا نصرف أضعاف إيراداتنا ونضطر لطباعة النقود وهو ما أدى إلى ارتفاع الاسعار”. وأضاف وزير المالية، لدى مشاركته في عملية حصاد القمح بمشروع أمطار بمحلية الدبة بالولاية الشمالية: “يجب أن ننتج ما نأكل”، منوها إلى أن هناك سياسات ستُتخذ للسيطرة على عجز الموازنة والتحكم في سعر الصرف وخفض التضخم.

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