ابن خلدون وسالفة الغبار

يُقال إن ابن خلدون كتب بمقدمته الشهيرة أن للغبار فوائد فهو يقتل الحشرات ويقضي على الفيروسات ويعيد ترتيب الطبيعة وهذه الأخيرة لم يقلها وإنما خطرت ببالي وقلتها لعل الفكرة تتضح، ابن خلدون تقول عليه المتقولون فهو وان كان مؤسس علم الاجتماع إلا أنه بات ضحية للقال والقيل فهو لم يقل تلك العبارة ولم يعدد فوائد الغبار بمقدمته فكثيرُ من الباحثين ردوا تلك الإشاعة وكثير من علماء البيئة فندوها بشكلِ علمي فالغبار ضرره أكثر من نفعه على الإنسان والحيوان والبيئة أيضاً..

من ينسب ذلك القول لابن خلدون فقطعاً لم يقرأ المقدمة بل قرأ رسالة واتساب بها كلامُ منسوب لابن خلدون فطار بها ونحنُ في عصر الاتصال والتواصل فلا حدود تمنع وصول الرسالة اياً كانت..

لنتأمل بعقلانية هل للغبار فوائد؟

الغبار نتيجة طبيعية لعوامل بيئية قاسية، فالتصحر يقف بمقدمة تلك العوامل والمتسبب الأول هو الإنسان الذي لم يحسن عمارة الأرض كما ينبغي بل ترك الحبل على الغارب فكانت النتيجة كوارث بيئية ضارة وكلفة اقتصادية وطبية باهظة، من أكثر المناطق تضرراً من موجات الغبار الخليج العربي فالصحاري وقلة الغطاء النباتي وشدة الرياح تحول بعض ايام السنة لحجيم لا يُطاق، أعتقد أن هناك حلول علمية للتعامل مع الغبار بوصفه مشكلة بيئية تستوجب التدخل السريع من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، في خليجنا العربي هناك هيئات تعنى بالشأن البيئي فماذا قدمت تلك الهيئات؟

نحنُ في أمس الحاجة إلى وجود أبحاث علمية ومشاريع للحد من الآثار السلبية للغبار الذي يحول النهار إلى ليل وبسببه تزدحم المستشفيات بمرضى الجهاز التنفسي الباحثين عن جرعة أكسجين، ولعل أول المشاريع مكافحة التصحر والحد من زحف الرمال بالمناطق المكشوفة والتخطيط البيئي للمدن التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى ذلك العلم مع النمو السكاني والاقتصادي المتزايد، في اعتقادي المتواضع أظن أن ذرات الغبار تهمس لنا في كل مرة تزورنا قائلةً تحملوا نتيجة إهمال البيئة! فأنا النتيجة القاسية التي لن تستطيعوا مكافحتي إلا إذا تصالحتم مع البيئة! ..

كتبه:

رياض عبدالله الزهراني