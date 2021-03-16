سفارة المملكة في القاهرة: تنظيم جديد لتأشيرات الدخول لمصر بفرض 25 دولاراً على المسافرين إليها

الخليج – واس: أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، أنه صدر تنظيم جديد لتأشيرات الدخول إلى مصر بفرض رسوم تأشيرة بقيمة 25 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي.
وقالت السفارة في بيان لها: ” إن المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي يشملها القرار، ولهذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه ابتداءً من 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م”، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار، التي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.
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