أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 40، الخاصة بشهر مارس الجاري، والتي أُودعت في حسابات المستفيدين قبل أيام.
ودعا البرنامج الراغبين في الاعتراض على قيمة استحقاق الدعم لزيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج على هذا الرابط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب المواطن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.