حساب المواطن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 40، الخاصة بشهر مارس الجاري، والتي أُودعت في حسابات المستفيدين قبل أيام.

ودعا البرنامج الراغبين في الاعتراض على قيمة استحقاق الدعم لزيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج على هذا الرابط .