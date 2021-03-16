وزير الخارجية الإيراني يستذكر ”المذبحة الكيماوية” في حلبجة

استذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء، "المذبحة الكيماوية" التي وقعت في مدينة حلبجة العراقية إبان الحرب العراقية الإيرانية في العام 1988.

وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" إنه "يصادف السادس عشر من مارس الذكرى الثالثة والثلاثين للمذبحة الكيماوية في حلبجة... البعض حريص على أن لا يتذكر أولئك الموجودين في الغرب الذين زودوا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالمواد الكيماوية القاتلة".

وأضاف: "تم قتل أكثر من 5000 مدني بريء بالغاز"، وقال: "هل ما زلتم تريدون التحدث عن "السلوك الإقليمي الخبيث"؟"، واصفا ذلك "بالوقاحة".

وهجوم مدينة حلبجة، هو هجوم حدث في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية، حيث كانت مدينة حلبجة محتلة من قبل الجيش الإيراني، وعندما تقدم إليها الجيش العراقي تراجع الإيرانيون إلى الخلف وقصف الجيش العراقي البلدة بالغاز الكيميائي قبل دخولها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من سكانها الأكراد العراقيين.