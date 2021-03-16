اليوم.. انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

من المقرر أن تنطلق اليوم، الثلاثاء، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت الفصائل الفلسطينية، دعوات من مصر لاستكمال الحوار الوطني يومي 16 و17 من الشهر الجاري، لبحث ملف منظمة التحرير، وانتخابات المجلس الوطني، بالإضافة إلى استكمال مناقشة ملف الانتخابات.

وأوضح مسؤولون بالفصائل الفلسطينية لقناة الغد، أن الحوار سيبحث انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لدمج باقي الفصائل داخل إطار منظمة التحرير، وسيناقش بصورة تفصيلية معايير تشكيل المجلس الوطني، وهل سيكون بالتوافق أو بإجراء الانتخابات المباشرة، وما هو العدد النهائي لأعضائه.

كما سيناقش الحوار الاتفاق على برنامج سياسي فلسطيني توافقي يخرج الجميع من عنق الزجاجة على طريق بدء مرحلة فلسطينية جديدة عنوانها الوحدة والشراكة.

ويتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كي تتمكن كافة الفصائل من الدخول ضمن مبدأ الشراكة السياسية.

يذكر بأنه تم في التاسع من فبراير/ شباط 2021، توقيع اتفاق بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لأول مرة منذ نحو 15 عاما، كما اتفق على استكمال جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والمجلس الوطني.

ووصل ممثلو حركة حماس للقاهرة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، إضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة.