الرئيس التونسي يزور ليبيا غدا الأربعاء

قال مكتب الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الرئيس سيزور ليبيا غدا، الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين الدستورية.
وذكر مكتب سعيد، أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول، سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات.
وأوضحت الرئاسة، في بيان الثلاثاء، أن الزيارة، وهي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، “تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق” بين البلدين.
وأتى الإعلان غداة أداء رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين.
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