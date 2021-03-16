إعفاء مستثمري أمانتي مكة والمدينة بنسبة 75% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة بنسبة 75% بدلاً من %25 من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة. وقال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء في تغريدة تنص على “خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلا من %25 من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة، مما يُسهم في تخفيف آثار الجائحة على مستثمري الأمانتين وقطاع الحج والعمرة”.

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