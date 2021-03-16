الصحة: تسجيل (354) حالة مؤكدة وتعافي (204) حالات.. وإقبال متزايد على مراكز لقاح “كورونا”

الخليج – واس: أوضحت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالاً متزايداً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير إحترازية، لافتةً النظر إلى أن تطبيق (صحتي) أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

وكشفت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (354) حالة مؤكدة وتعافي(204) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3398) منها (560) حالة حرجة مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383106) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (373130) حالة، وتم تسجيل عدد(5)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6578) حالة “رحمهم الله جميعاً” ، فيما أجري (53290) فحصاً مخبرياً جديداً .

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).