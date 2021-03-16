بالفيديو.. “التحالف” يعلن تسهيل عملية نقل 160 مهاجراً أفريقياً جواً من اليمن

الخليج – واس: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، تسهيل نقل 160 مهاجرًا إفريقياً، جوًا، من اليمن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة والحكومة اليمنية الشرعية.
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