كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي

الخليج – واس: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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