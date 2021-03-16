ضبط (5) مخالفين لنظام البيئة في الرياض

الخليج – واس: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، منهم (3) مواطنين و (2) من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من (4) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (4) مركبات جنوب مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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