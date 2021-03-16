«الصحة»: توقف خدمات تطبيق «صحتي»

‫أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن توقف خدمات تطبيق «صحتي» بشكل مؤقت.‬ ‫وذكرت وزارة الصحة عبر حساب «الصحة 937» في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خدمات تطبيق «صحتي» لا تتوفر الآن بشكل مؤقت، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة. نشكر لكم تفهمكم”. وفقا لـ”الرياض” يذكر أن تطبيق (صحتي) أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح فيروس كورونا .

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